سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع رأى يكشف تدنى معدلات تأييد ترامب بين أفراد الجيش الأمريكى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:19 م
استطلاع رأى يكشف تدنى معدلات تأييد ترامب بين أفراد الجيش الأمريكى
كتبت : نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف استطلاع رأي للقوات المسلحة الأمريكية أن نصف العسكريين لا يوافقون على دونالد ترامب باعتباره القائد الأعلى للجيش بسبب انسحابه من سوريا وسياسته بشأن جدار المكسيك.

 

وأكد الرئيس الأمريكى مرارًا دعمه للقوات - حيث أخبر أعضاء الخدمات في يونيو "يمكنني أن أخبركم، لا يوجد أحد يحترم الجيش أكثر من رئيسكم، دونالد ترامب".

 

ووفقا للاستطلاع الذى نشرت نتائجه الإندبندنت أظهر استطلاع الرأي شمل 1630 من قوات الخدمة أجرتها مؤسسة " تايمز" التابعة للقوات الأمريكية بالاشتراك مع جامعة سيراكيوز أن 49.9 % من المشاركين لا يفضلون الرئيس.

 

وفي الوقت نفسه، قال 41.5 % فقط من الأفراد العسكريين إن لديهم رأيًا إيجابيًا عن ترامب، بينما انخفض معدلات قبوله بين عامة الجمهور أكثر من ذلك وفقًا لاستطلاع رأي غير عسكري.

 

وأكد 58 % إنهم لا يوافقون على قرار الرئيس بسحب القوات من سوريا عند سؤالهم عن الاتجاهات السياسية لترامب مضيفين انها خطوة أوجدت فراغًا في السلطة استغلته بسرعة روسيا وتركيا مع استمرار تركيا في مهاجمة الأكراد في شمال البلاد.

 

فيما أشار 59 % إنهم لا يوافقون على قرار ترامب ببناء جداره المكسيكي من خلال تمويل عسكري وهو عمل نشره البيت الأبيض بعد أن رفض الكونجرس تمويل المشروع.


عزل ترامب

اجراءات عزل ترامب

التصويت على عزل ترامب

نانسي بيلوسي

مجلس النواب الامريكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة