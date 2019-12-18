استطلاع رأى يكشف تدنى معدلات تأييد ترامب بين أفراد الجيش الأمريكى

كتبت : نهال طارق

كشف استطلاع رأي للقوات المسلحة الأمريكية أن نصف العسكريين لا يوافقون على دونالد ترامب باعتباره القائد الأعلى للجيش بسبب انسحابه من سوريا وسياسته بشأن جدار المكسيك.

وأكد الرئيس الأمريكى مرارًا دعمه للقوات - حيث أخبر أعضاء الخدمات في يونيو "يمكنني أن أخبركم، لا يوجد أحد يحترم الجيش أكثر من رئيسكم، دونالد ترامب".

ووفقا للاستطلاع الذى نشرت نتائجه الإندبندنت أظهر استطلاع الرأي شمل 1630 من قوات الخدمة أجرتها مؤسسة " تايمز" التابعة للقوات الأمريكية بالاشتراك مع جامعة سيراكيوز أن 49.9 % من المشاركين لا يفضلون الرئيس.

وفي الوقت نفسه، قال 41.5 % فقط من الأفراد العسكريين إن لديهم رأيًا إيجابيًا عن ترامب، بينما انخفض معدلات قبوله بين عامة الجمهور أكثر من ذلك وفقًا لاستطلاع رأي غير عسكري.

وأكد 58 % إنهم لا يوافقون على قرار الرئيس بسحب القوات من سوريا عند سؤالهم عن الاتجاهات السياسية لترامب مضيفين انها خطوة أوجدت فراغًا في السلطة استغلته بسرعة روسيا وتركيا مع استمرار تركيا في مهاجمة الأكراد في شمال البلاد.

فيما أشار 59 % إنهم لا يوافقون على قرار ترامب ببناء جداره المكسيكي من خلال تمويل عسكري وهو عمل نشره البيت الأبيض بعد أن رفض الكونجرس تمويل المشروع.