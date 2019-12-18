ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.507 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 113.1 مليون ورقة مالية بقيمة 530 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.61%، والعرب على 6.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.96%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 780 ألف جنيه، 24 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 16295 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5157 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1392 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.