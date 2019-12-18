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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.05% بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:04 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.05% بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.05% رابحاً 28.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.38 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 192.4 مليون سهم محققة ما قيمته 261.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3299 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 11 سهماً، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.84%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.71%، ثم سهم إعمار للتطوير بنسبة 4.36%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.78%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.33%.
 

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