سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:21 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% رابحا 15.44 نقطة ليصل إلى مستوى 2773.83 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 85 مليون سهم محققة ما قيمته 100.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1500 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.86%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.14%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-سلامة بنسبة 2.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.88%.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى

اقتصاد دبى

سوق دبى المالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة