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اتحاد الغرف التجارية: مشاركة الرئيس فى منتدى الشباب رسالة طمأنة عالمية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:46 م
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة الرئيس فى منتدى الشباب رسالة طمأنة عالمية إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
كتب – إسلام سعيد

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أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بالدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مختلف المجالات لإعادة مصر إلى مكانها الطبيعى على الخريطة العالمية، وهو دور يستحق الاشادة والمساندة لأنه فى النهاية يحقق مصلحة بلدنا.
 
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي شباب العالم الذي يقام تحت رعايته ويشارك فيه كبار القيادات والمسئولين، وصُناع القرار مع الشباب بمختلف ثقافتهم أمرًا مهمًا لتبادل الخبرات والرؤي حول الموضوعات التى تهم الرأى العام المحلى والإقليمى والعالمى، مشيرًا إلى حرص الرئيس علي المشاركة في المنصات الحوارية الشبابية العالمية، وتحويل توصياتها إلى تكليفات حكومية لتنفيذها بما يحقق التنمية المستدامة لبلدنا وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.
 
وقال "العربى" إن منتدي شباب العالم فى نسخته الثالثة الذي اختتم فعالياته أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، يؤكد على قدرات الشباب المصرى والمرأة المصرية فى توليهم المناصب المختلفة والإجادة بها، سواء حقائب وزارية أو نواب ومحافظين وغيرها من المناصب التى تستهدف خدمة بلدنا.
 
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن مشاركة الرئيس في منتدي شباب العالم رسالة مهمة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، ومستمرة فى دعمها للشباب باختلاف ثقافتهم وميولهم، بما يحقق الطفرة التقدمية المرجوة فى المرحلة القادمة.
 
 

الغرف التجارية

ابراهيم العربى

اتحاد الغرف

الغرف التجارية المصرية

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