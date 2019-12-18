سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة التجارية بالجيزة: جميع التجار رحبوا بتقديم تخفيضات تصل لـ40 %

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:00 ص
الغرفة التجارية بالجيزة: جميع التجار رحبوا بتقديم تخفيضات تصل لـ40 % عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم التنسيق مع الشعب التجارية والتجار الأعضاء بالغرفة على التنفيذ الفورى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع المنتج المحلى "اشترى المصرى "، مشيرا إلى أنه تم تعيين لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمخاطبة جميع المصانع والتجار الذين يعملون فى مجالات التغذية من أجل عمل عروض تصل إلى 40 % فى بعض السلع من أجل تشجيع المواطن على الشراء من المنتجات المحلية، مؤكدا أن الجميع رحب بالمشاركة.

وأضاف ناصر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه جارى التنسيق مع محافظة الجيزة من أجل توفير عدة منافذ لعرض المنتجات المخفضة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم التنفيذ بدءا من يناير المقبل، مؤكدا أن فلسفة مبادرة رئيس الجمهورية تدور حول رفع حد الائتمان الاستهلاكى والمنحة التى تقدمها وزارة المالية لحاملى البطاقات التموينية عن طريق الدعم النقدى وعددها 22 مليون بطاقة لنحو 60 مليون أسرة وأيضاً الخصم من التجار وكذلك الخصم من المصنعين، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة زيادة نمو الناتج المحلى وتشغيل المصانع وخلق فرص عمل جديدة وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية وتوفير سلع مخفضة بنسب تتجاوز 20 ما يساهم فى الحد من آثار الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن المبادرة تصب فى المقام الاول فى مصلحة المواطن.

 


الغرف التجارية

غرفة التجارة

اشترى المصرى

اخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تشغيل عربات الطعام المتنقلة دون ترخيص

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تشغيل عربات الطعام المتنقلة دون ترخيص

ترامب ليس أولهم.. اعرف حكاية وتاريخ نانسى بيلوسى والعزل مع رؤساء أمريكا

ترامب ليس أولهم.. اعرف حكاية وتاريخ نانسى بيلوسى والعزل مع رؤساء أمريكا

القمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية.. والوزارة: تم حل 81%

القمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية.. والوزارة: تم حل 81%

أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور

نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة