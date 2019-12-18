سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"ابنى ذاتك".. قوافل دعوية لأوقاف الدقهلية عن تطوير الذات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:51 م
"ابنى ذاتك".. قوافل دعوية لأوقاف الدقهلية عن تطوير الذات قافلة تعليمية للاوقاف بالدقهلية
كتب – إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت قوافل دعوية، بمديرية أوقاف الدقهلية عن تطوير الذات تحت عنوان "ابنى ذاتك"، التى بدأت فعالياتها بمجمع الربع التعليمى بمركز تمى الأمديد لطلاب المدارس.

البرنامج معد من طلبة وطالبات المدارس لشرح سبل تطوير الذات و تحديد الأهداف، وترتيب الأولويات والتفكير الإيجابى، وبث التفاؤل وتعزيز الثقة بالنفس، وشمل الحديث عن أهمية تطوير الذات.

وشمل البرنامج شرح لمجموعة من القيم و العوامل التى تدعم الثقة بالنفس لدى الفرد، يمكن أن نستقيها من خلال المنهج النبوى الشريف، ومنها تغيير الأسماء القبيحة.

قال الشيخ محمد عبدالنبى على، إمام وخطيب بأوقاف تمى الأمديد بالدقهلية، كان رسول الله ﷺ يدرك بحكمته السامية أهمية الاسم الحسن في تدعيم الثقة بالنفس،فكان يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به، ويكره الاسم القبيح ويغيره، مشددا على النهى عن تحقير الذات، لافتا إلى الحديث الذي رواه البخارى ومسلم وغيرهما عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: {لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي} ومعنى لقست أي: غثت أوضاقت؛ وفي هذا الحديث نهي عن تحقير.

وطالب بنشر الرسائل الإيجابية، حيث كان من هدى النبى أن يوجه الرسائل الإيجابية إلى من حوله من الصحابة ليلفت نظرهم إلى الإيجابيات التي لديهم، والصفات الحسنة التي تميزهم؛ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:{صَوْتٌ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ}، لافتا إلى إمكانية مدح النفس بضوابط، لقول الرسول: {أنا سيد ولد آدم وَلَا فَخْرَ أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ}، مشددا على ضرورة استحضار نموذج حقق النجاح في أقصر وقت.

 

 79354344_587523762011402_6456921479094206464_n

 

79371841_2194547360847978_5889579882958028800_n
 
80048306_777352139403589_1972580502258843648_n
80293276_1042973206048604_5123385299631603712_n
 

 

 
80390214_824614707991443_7069623186916114432_n

 

 

 

80540017_1213299128869909_1733641193725624320_n
 

 

ااا
 

قافلة تعليمية للاوقاف

وزارة الاوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

قوافل دعوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعلام القاهرة تنظم ندوة عن دور المرأة فى خدمة المجتمع بحضور وزير الأوقاف.. الأحد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:07 ص

اختبار 8 من خريجى اللغات الأجنبية للتعيين أئمة بوزارة الأوقاف 22 ديسمبر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:00 ص

خطبة الجمعة تقسم المصلين لـ 3 أنواع "العائش فى التاريخ والمنصرف الذهن والمكتفى بركعتى الظهر".. النقل من الكتب موت للابتكار.. وزارة الأوقاف تشارك فى "الأزمة" بـ طبع خطبها.. وتجديد الخطاب الدينى أول الخاسرين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:00 م

وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه من باب البر لأسرة إمام توفى على المنبر

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:42 ص

صور.. وزير الأوقاف: عقد دورة تدريبية لتأهيل وتطوير أداء أئمة المساجد بمطروح

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة