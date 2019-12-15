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22 ديسمبر.. الحكم على زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:57 م
22 ديسمبر.. الحكم على زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته شادى محمد - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق و3 أخرين بتهمة سرقة شقته، لجلسة 22 ديسمبر للحكم.

كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ..

وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلى، والمنتخب بإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلى السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 فسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

 


شادى محمد

زوجة شادى محمد

سرقة شادى محمد

محاكمة زوجة شادى محمد

الحكم على زوجة شادى محمد

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