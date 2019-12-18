سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يواصل البحث عن المتهمين بقتل طفلة بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:54 م
أمن الجيزة يواصل البحث عن المتهمين بقتل طفلة بمدينة 6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكثيف التحريات لكشف غموض العثور على جثة طفلة، مصابة بعدة جروح وكدمات، وملقاة بمدخل عقار، بمدينة 6 أكتوبر.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من سكان العقار، بالإضافة إلى أقوال الشخص الذى عثر على الطفلة، كما تم فحص كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية المتهمين بارتكاب الجريمة.

وذكر مصدر أمنى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة، لفحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، والخاصة بأطفال يحملون أوصاف تشبه أوصاف المجنى عليها، بالإضافة إلى فحص المتسولين الذين يستغلون الأطفال فى أعمال التسول، بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة لجثة الطفلة، وتبين وجود إصابات وكدمات ظاهرة بجسدها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب، لتحديد هويتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


العثور على جثة

جثة طفلة

مدينة 6 اكتوبر

قتل طفلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة