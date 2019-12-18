أمن الجيزة يواصل البحث عن المتهمين بقتل طفلة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكثيف التحريات لكشف غموض العثور على جثة طفلة، مصابة بعدة جروح وكدمات، وملقاة بمدخل عقار، بمدينة 6 أكتوبر.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من سكان العقار، بالإضافة إلى أقوال الشخص الذى عثر على الطفلة، كما تم فحص كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية المتهمين بارتكاب الجريمة.

وذكر مصدر أمنى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة، لفحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، والخاصة بأطفال يحملون أوصاف تشبه أوصاف المجنى عليها، بالإضافة إلى فحص المتسولين الذين يستغلون الأطفال فى أعمال التسول، بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة لجثة الطفلة، وتبين وجود إصابات وكدمات ظاهرة بجسدها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب، لتحديد هويتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.