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فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة طفلة بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:41 م
فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة طفلة بمدينة 6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تفحص الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كاميرات المراقبة، لكشف غموض العثور على جثة طفلة، ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة لجثة الطفلة، وتبين وجود إصابات وكدمات ظاهرة بجسدها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب، لتحديد هويتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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