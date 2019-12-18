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أكاديمية البحث العلمى تنظم غدا ورشة عمل لتعزيز بيئة الأعمال بمصر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:06 ص
أكاديمية البحث العلمى تنظم غدا ورشة عمل لتعزيز بيئة الأعمال بمصر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
كتب محمد صبحى

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تنظم أكاديمية البحث العلمى ، يوم الخميس المقبل ورشة عمل بعنوان "أوجه تشجيع ونقل تكنولوجيا من اجل تعزيز بيئة الأعمال فى مصر وانشاء الحاضنات وحدائق العلوم".

 

وتقام ورشة العمل تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع رواد 2030، مبادرة رواد النيل ومشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة.

 

ومن المقرر أن يفتتح الورشة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بحضور لعض الوزراء السابقين ونواب وزير التعليم العالى ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات وممثلين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

وتهدف الورشة إلى توضيح استراتيجية العمل لمكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية وحدائق العلوم بما يتماشى مع قانون حوافز الابتكار والبحث العلمى واللائحة التنفيذية له.

 


البحث العلمى

التعليم العالى

محمود صقر

نقل التكنولوجيا

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