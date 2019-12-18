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أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات.. الكندوز والسجق بـ110 جنيهات والضأن بـ125

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:44 ص
أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات.. الكندوز والسجق بـ110 جنيهات والضأن بـ125 صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18-12-2019 استقرار فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.

 

استقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيها كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.


اسعار اللحوم

سعر اللحوم

أخبار اقتصاد

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