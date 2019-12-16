تعرف على أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة فى المنوفية

واستقرت أسعار اللحوم 100 جنيه للكيلو البلدى، و80 جنيه الكندوز، و 90 للحوم الضانى وبلغت سعر اللحوم المثلجة 40 جنيه للكيلو.

وعن أسعار الأسماك بالأسواق فسعر كيلو السمك البلطى ما بين 27 إلى 30 جنيه ، فيليه البلطي 65 جنيه ، البوري الممتاز ما بين 50 الى 60 جنيه ، قشر البياض البلدي 33 جنيه ،القراميط 22 جنيه، الجمبري الجامبو ما بين 250 الى 320 جنيه ،الجمبري المجمد 70 جنيه.

السبيط 100 جنيه ، بينما أرتفعت أسعار الدواجن من 20 جنيه إلى 23 جنيه .

