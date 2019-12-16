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تعرف على أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة فى المنوفية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة فى المنوفية أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تواصل أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة بمحافظة المنوفية الانخفاص فأسعار الخيار بلدي  5 جنيه ، طماطم 3 جنيهات ، فلفل أو شطة  5 جنيه ، برتقال 5 جنيه ، يوسفي بلدي 4 جنيه، كاكا فاخر درجة أولى 8 جنيه ، كوسة  6 جنيه ، جزر  6 جنيه ، بزنجان رومي  3 جنيه،  بزنجان عروس حشو أبيض  5 جنيه، فلفل ألوان  15 جنيه ، بطاطس  6 جنيه ، ليمون 11جنيه ، جوافة  6 جنيه، مانجو  15 جنيه ،  موز فاخر 10 جنيه  ، تفاح أصفر 19 جنيه.

واستقرت أسعار اللحوم 100 جنيه للكيلو البلدى، و80 جنيه الكندوز، و 90 للحوم الضانى وبلغت سعر اللحوم المثلجة 40 جنيه للكيلو.

وعن أسعار الأسماك بالأسواق فسعر كيلو السمك البلطى ما بين 27 إلى 30 جنيه ، فيليه البلطي 65 جنيه ، البوري الممتاز ما بين 50 الى 60 جنيه ، قشر البياض البلدي 33 جنيه ،القراميط 22 جنيه، الجمبري الجامبو ما بين 250 الى 320 جنيه ،الجمبري المجمد 70 جنيه.
السبيط 100 جنيه ، بينما أرتفعت أسعار الدواجن من 20 جنيه إلى 23 جنيه .
 

 

 


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أسعار الفاكهة والخضروات

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