تعرف على أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة فى المنوفية

تواصل أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة بمحافظة المنوفية الانخفاص فأسعار الخيار بلدي 5 جنيه ، طماطم 3 جنيهات ، فلفل أو شطة 5 جنيه ، برتقال 5 جنيه ، يوسفي بلدي 4 جنيه، كاكا فاخر درجة أولى 8 جنيه ، كوسة 6 جنيه ، جزر 6 جنيه ، بزنجان رومي 3 جنيه، بزنجان عروس حشو أبيض 5 جنيه، فلفل ألوان 15 جنيه ، بطاطس 6 جنيه ، ليمون 11جنيه ، جوافة 6 جنيه، مانجو 15 جنيه ، موز فاخر 10 جنيه ، تفاح أصفر 19 جنيه.
واستقرت أسعار اللحوم 100 جنيه للكيلو البلدى، و80 جنيه الكندوز، و 90 للحوم الضانى وبلغت سعر اللحوم المثلجة 40 جنيه للكيلو.
وعن أسعار الأسماك بالأسواق فسعر كيلو السمك البلطى ما بين 27 إلى 30 جنيه ، فيليه البلطي 65 جنيه ، البوري الممتاز ما بين 50 الى 60 جنيه ، قشر البياض البلدي 33 جنيه ،القراميط 22 جنيه، الجمبري الجامبو ما بين 250 الى 320 جنيه ،الجمبري المجمد 70 جنيه.
السبيط 100 جنيه ، بينما أرتفعت أسعار الدواجن من 20 جنيه إلى 23 جنيه .
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