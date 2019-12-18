كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" 178.43 ريال سعودى مقابل 47.57 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 178.43 ريال بما يعادل 47.57$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 163.56 ريال بما يعادل 43.61$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 156.13 ريال بما يعادل 41.63$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 133.82 ريال بما يعادل 35.68$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.08 ريال بما يعادل 27.75$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.22 ريال بما يعادل 23.79$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,549 ريال بما يعادل 1,480$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,249 ريال بما يعادل 333.01$

سعر كيلو الذهب بنحو 178,430 ريال بما يعادل 47,572$