أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أجرت شبكة "سكاى نيوز" لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطرق فيه إلى العديد من القضايا والملفات الهامة والمطروحة على الساحة.
وتحدث رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادى لمصر، خاصة بعد تطبيق السياسات الإصلاحية الأخيرة، كما تتطرق إلى أهمية انعقاد منتدى شباب العالم، فى شرم الشيخ، فضلا عن قضية العدالة الاجتماعية.
ووفق النقاط التالية نكشف أبرز القضايا التى تحدث عنها رئيس الوزراء.
- - منتدى شباب العالم فرصة أكثر من رائعة لاجتماع وتحاور الشباب.
- - أهداف المنتدى التواصل والتحاور ونبذ أى افكار متطرفة تؤدى استقطاب الشباب.
- مواقع التواصل الاجتماعى تبث أشياء غير حقيقية.
- برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أنجح البرامج على مستوى العالم على مدار الخمس سنوات الماضية.
- سبب نجاح هذا البرنامج سياسية المكاشفة والشفافية التى اتبعها الرئيس السيسي.
- من الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح تحقيق فائض أولى فى الميزانية ولأول مرة الإيرادات تتجاوز المصروفات.
- نسبة التضخم وصلت فى نوفمبر الماضى سالب 5%.
- المواطن بدأ يشعر بتحسن حقيقى فى انخفاض الأسعار.
- مشروعات التشييد والبناء والبنية الاساسية ساهمت فى استيعاب فرص عمل بحجم كبير.
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التحدى الأضخم فى مصر هو الزيادة السكانية وخلق فرص عمل تقدر بمليون فرصة سنويا.
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