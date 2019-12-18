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«طارق رمضان غير مرحب به».. عمدة مونبيليه وشخصيات سياسية يرفضون زيارة حفيد البنا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:18 م
«طارق رمضان غير مرحب به».. عمدة مونبيليه وشخصيات سياسية يرفضون زيارة حفيد البنا طارق رمضان
كتب أحمد علوى

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أثار نبأ قدوم طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، إلى مدينة مونبليه الفرنسية لإلقاء خطب فى مسجد "عائشة" بالمدينة، الكثير من الجدل، وخاصة من شخصيات سياسية فى المدينة.

وقال فيليب ساوريل عمدة المدينة اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع تويتر، "طارق رمضان غير مرحب به فى آى مكان فى المدينة حتى وإن تمت دعوته".

وحذر العمدة الفرنسى من "الفوضى العامة التى قد تنجم عن وجود هذه الشخصية فى المدينة".

وقال نائب فرنسى تابع للحزب الاشتراكى: "من المثير للصدمة" أن يتم دعوة طارق رمضان إلى المدينة "، وقال المسئول المنتخب: "لنكن واضحين، إنه غير مرحب بوجوده".

ومن جانبه، يرى النائب باتريك فينا التابع لحزب الجمهورية إلى الأمام، والمرشح للانتخابات البلدية المقبلة، فى مجيء حفيد البنا المتهم بالاغتصاب، "إهانة لمونبلييه وللنساء ضحايا العنف".

 


طارق رمضان

فرنسا

مونبيليه

حفيد البنا

زيارة طارق رمضان لمونبيليه

اخبار العالم

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