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ديلى تليجراف: امرأة تتهم حفيد حسن البنا طارق رمضان بتدمير حياتها

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:36 م
ديلى تليجراف: امرأة تتهم حفيد حسن البنا طارق رمضان بتدمير حياتها طارق رمضان
كتبت رباب فتحى

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اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإبراز اتهام امرأة معاقة لـ طارق رمضان ، الأستاذ السابق بجامعة أوكسفورد باغتصابها و بمحاولة "تدمير حياتها".

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن الضحية، المعروفة باسم مستعار "كريستل" ، هي واحدة من امرأتين اتهمتا طارق رمضان ، 56 عاما ، بالاغتصاب.

وأوضحت الصحيفة أن رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، تم تعليقه من منصبه كأستاذ للدراسات الإسلامية المعاصرة في كلية سانت أنتوني بعد اتهامه في فرنسا باغتصاب المرأة العاجزة في عام 2009 وناشطة نسوية في عام 2012.

أما الآن ، فتقول كريستل ، التي تعاني من مرض في العظام ، إن رمضان حاول تشويهها من خلال كتاب ذكر اسمها فيه 84 مرة.

في أول مقابلة لها مع وسائل الإعلام البريطانية ، قالت الضحية لصحيفة "ديلي تلجراف" إن رمضان حاول تشويه سمعتها "لتدميرها" للانتقام منها لمزاعمها بأنه اغتصبها في إحدى غرف فندق بليون.

وقالت: "حاولت الانتحار بسببه. تعافيت لتوي من اكتئاب شديد.. وزنى زاد بنسبة 30 كيلوجراما ، لكن اليوم ، أريد أن أفعل شيئًا في حياتي. أعدت افتتاح شركتي. اريد بناء مشاريع. أنا أريد العيش."

وأضافت "هذا أمر لا يطاق بالنسبة لي. لا يطاق. في كل مرة أحاول فيها التعافى للوقوف مرة أخرى على قدمى، يقوم في كل مرة بحملات من أجل تدميري على المستوى الاجتماعي ، والاقتصادى ومع أصدقائي أيضًا.

 

وأضافت قائلة "يبدو الأمر كما لو كان يقول:" أنت ملك لي. أنت غرضي. مدى الحياة ، ستكون مرتبطًا بي ، وستكون في كتابي ".

 

 

 

 


طارق رمضان

حفيد البنا

اغتصاب

اوكسفورد

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