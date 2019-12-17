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5 معلومات عن محاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:38 ص
5 معلومات عن محاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" محكمة- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، على كتابة كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، بعد حجزها لجلسة 20 فبراير المقبل للحكم، وتوجد العديد من المعلومات منها:

1 ـ الدعوى تضم 23 متهما ويعاد محاكمة 15 متهما وهم من صدر ضدهم حكما حضوريا من محكمة الموضوع الأولى فى 7 فبراير 2017، بالإضافة لمتهم حصل على عفو وتم إسقاط العقوبة عنه.

2 ـ نظرت جلسات إعادة المحاكمة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وبعد حل الدائرة استكملت نظر الجلسات الدائرة 2 إرهاب.

3 ـ نظرت محكمة الموضوع 8 جلسات فى إعادة محاكمة المتهمين وكان آخرها جلسة 5 ديسمبر 2019.

4 ـ المتهمون يواجهون عدة تهم منها التجمهر، وقتل مواطن، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

5 ـ دفاع المتهمين ترافع على مدار 3 جلسات قبل حجز الدعوى للحكم.

 


احداث السفارة

شغب السفاره

الجنايات

التجمهر

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