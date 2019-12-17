سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

4 مكاسب من تطبيق الذكاء الاصطناعى فى مصر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:30 ص
4 مكاسب من تطبيق الذكاء الاصطناعى فى مصر.. تعرف عليها صوفيا الروبوت
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد محمود، الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن هناك عدة مكاسب من تطبيق الذكاء الاصطناعى فى مصر، مشيرا إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعى امتد ليشمل جميع مجالات حياتنا اليومية، وخصوصاً في ظل التطور التكنولوجي، كما يمكن حل مشاكل قومية مزمنة.

وقال الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إنه يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المرور وإصدار أرقام السيارات ومراقبتها سواء للحماية من السرقة أو تسهيل مهمة رجال المرور، بجانب حل المشكلات المتعلقة بالأمان والسلامة للسكك الحديدية المصرية والحد من الكوارث والأزمات الناتجة عنها.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة بعض الأزمات والمساهمة فى اتخاذ القرارات الحكومية فى المستقبل، كما يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى أعمال اكتشاف الآثار فى المناطق الخطرة، كما يمكن اكتشاف الثروات البترولية والمعدنية.

وتابع: "نطمح وننتظر خطوات جادة وحقيقية من خلال المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، وربما نشاهد يومياً ما وزارة للذكاء الاصطناعى أو صناعات وطنية كاملة قائمة على الذكاء الاصطناعى ومراكز بحثية للذكاء الاصطناعى فى القرية الذكية والجامعات المصرية".


الذكاء الاصطناعى

مصر

منتدى شباب العالم

الثروات البترولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كريم عبد السلام يكتب: جلسة الذكاء الاصطناعى بمنتدى شباب العالم تكشف دعاة التخلف والفتنة والإفقار والمزايدين وعواجيز الفرح.. منتقدو العاصمة الإدارية عليهم تقديم حلول جذرية للعشوائيات والمناطق المتكدسة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:04 م

السيسي بمنتدى شباب العالم: مصر تبذل جهدا كبيرا فى ملف التحول الرقمى ودعم التشغيل بالمشروعات الصغيرة.. الرئيس فى جلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط: لدينا خطة ضخمة لإعادة البحيرات المصرية كما كانت مرة أخرى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:15 م

شاهد.. الفيلم التسجيلى "دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة" بمنتدى شباب العالم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز

محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز

"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدى على أراضى الدولة

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدى على أراضى الدولة

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة