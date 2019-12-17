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4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات ومساومة أصحابها بالجيزة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:54 م
4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات ومساومة أصحابها بالجيزة سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، لاتهامهم ب سرقة السيارات، ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على فدية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوين 4 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات الملاكي ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية.
 
بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم، وبحوزة اثنين منهم مبلغ مالي، وسلاح أبيض،  11 هاتف محمول.
 
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب حادثين بذات الأسلوب بدائرتى قسمى شرطة ("أول الشيخ زايد بالجيزة" - "مصر الجديدة بالقاهرة") وتم بإرشادهم ضبط السيارتين وسيارة أُخرى ملاكى "جارى فحصها".
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

سرقة سيارة

سرقة السيارات

تشكيل عصابى

أمن الجيزة

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