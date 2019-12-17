19 مارس.. الحكم على متهم بترويج المخدرات ومقاومة السلطات بمصر القديمة

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، جلسة 19 مارس المقبل للحكم على المتهم "وليد. ق"، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة ومقاومة السلطات بمصر القديمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "وليد.ق"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش ، وأقراص الترمادول، بقصد الاتجار بدائرة مصر القديمة.

كما أسندت النيابة للمتهم، وأخرون، تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومى، وهو معاون مباحث قسم مصر القديمة والقوة المرافقة له، بأن أشهروا فى وجههم الأسلحة النارية، لمنعهم من أداء وظيفتهم وهى ضبطهم.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.