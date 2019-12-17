19 فبراير.. الحكم على ربة منزل بتهمة قتل مواطن والشروع فى قتل أخر بحلوان

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 19 فبراير المقبل، للحكم على المتهمة "سومة قرنى"، بتهمة قتل مواطن والشروع فى قتل أخر بالاشتراك مع أخرين بحلوان.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمة "سومة قرنى"، ربة منزل، بالاشتراك مع أخرين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين لترويع أمنهم، وفرض سيطرتهم عليهم.

كما أسندت النيابة للمتهمة، بالاشتراك مع أخرين، تهمة قتل المجنى عليه "مصطفى عايد"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن أطلق أحد المتهمين الأعيرة النارية صوبه، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

كما شرع المتهمين فى قتل المجنى عليهم "عبد الله مجدى، أحمد سيد"، عمداً بأن أطلق المتهمين الأعيرة النارية صوبهم، محدثين الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، قاصدين قتلهم، إلا أنهم تعافوا بالعلاج.

كما أسندت النيابة للمتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.