المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة سلاح وإصابة ربة منزل فى السلام

كتب عبد الله محمود

عاقبت محكمة جنايات القاهرة مسجل خطر، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة سلاح نارى وترويع المواطنين فى السلام .

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم "عبد الحميد. م" مسجل خطر، خلال أمر الإحالة تهمة حيازة سلاح نارى بندقية آلية، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة إلى إطلاق أعيرة نارية، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر بين المواطنين، وإصابة ربة منزل.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا بقيام مسجل خطر بحيازة سلاح نارى واستخدامه فى ترويع الأهالى، حيث قام بإطلاق أعيرة نارية وإصابة ربة منزل، وفرا هاربا.

ويعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وباعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح النارى .

وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.