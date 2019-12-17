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وكيل الأزهر يلتقى المشاركين بملتقى الشباب الأفريقى ويؤكد:إفريقيا فى قلب الأزهر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:04 م
وكيل الأزهر يلتقى المشاركين بملتقى الشباب الأفريقى ويؤكد:إفريقيا فى قلب الأزهر وكيل الأزهر خلال لقائه المشاركين بملتقى الشباب الأفريقي
كتب لؤى على

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التقى الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الشباب الأفريقي على هامش مشاركتهم في  فعاليات ملتقى الشباب الأفريقى "المواطنة.. والتنمية " الذى تنظمه وزارة الشباب بمشاركة شباب من 20 دولة أفريقية، وتناول اللقاء الجهود التعليمية والدعوية التي يبذلها الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين الإسلامى، وقيم السلام والتعايش السلمى بين أبناء القارة الأفريقية.
 
في بداية اللقاء رحب وكيل الأزهر بالطلاب الأفارقة فى رحاب الأزهر وفي مصر قلب أفريقيا والأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحرصه الدائم على دعم الطلاب الأفارقة، وتنمية الروابط الإنسانية التي تدل على عمق العلاقات بين مصر والدول الأفريقية. 
 
وأوضح أن الأزهر الشريف نجح في ترسيخ دوره الريادي في القارة الإفريقية من خلال مضاعفة جهوده وتنويعها؛ لتشمل إيفاد العديد من القوافل الإغاثية والطبية للبلدان الإفريقية، وقوافل السلام لنشر ثقافة التعايش السلمي والتسامح بين أبناء القارة بدلًا من العنف والكراهية، إضافة إلى استقباله لطلاب 46 دولة إفريقية للدراسة في جامعة الأزهر ومعاهده، وتدريب الأئمة والوعاظ الأفارقة على آليات مواجهة الأفكار المتطرفة والتعامل مع القضايا المستحدثة، وإنشاء معاهد أزهرية ومراكز لتعليم اللغة العربية، فضلًا عن الدور المحوري لبعثات الأزهر التعليمية والدعوية في نشر تعاليم الإسلام السمحة في ربوع القارة الإفريقية.
 
وأشار وكيل الأزهر إلى أن منهج الأزهر الوسطي يعمل على مواجهة التعصب والتطرف الذي تعاني منها كثير من البلدان بسبب الطائفية، مشددًا على ضرورة أن يتحلى الشباب بالقيم النبيلة، وأن يكون مبدأ "الدين المعاملة" هو سلوكهم في الحياة ليقدموا صورة الإسلام الحقيقية للعالم أجمع. 
 
من جانبهم أعرب الطلاب الأفارقة عن تقديرهم  لدور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في دعم ورعاية الطلاب الوافدين وخدمة أبناء القارة السمراء، والعمل على تحسين جودة التعليم فى بلادهم، ونشر المنهج الأزهرى الوسطي، من خلال إنشاء العديد من المعاهد الأزهرية في بلادهم، وإيفاد معلمين متخصصين في العلوم الشرعية واللغة العربية التي تساعدهم على الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف.
 
 
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الازهر الشريف

منتدى شباب العالم

افريقيا

مشيخة الازهر

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