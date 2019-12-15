صور .. طلاب الأزهر يبدعون بالمعرض الفنى الأول للموهوبين والمبتكرين

كتب لؤى على

افتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، فعاليات المعرض الفنى الأول للموهوبين والمبتكرين، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، وذلك بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، بمدينة نصر، وشهد المعرض مشاركة من كافة المناطق الأزهرية بأعمال مبهرة نالت إعجاب الزائرين.

وأكد وكيل الأزهر أن طلاب لديهم القدرة على المشاركة فى كافة المجالات لما لديهم من إمكانات تجعلهم قادرين على المشاركة فى كافة الفعاليات التى تحرص على إظهار النماذج المبدعة، مؤكدًا أن شيخ الأزهر يولى اهتماما بالغا بالمواهب.

وتضمنت أعمال الطلاب لوحات فنية رائعة كان منها صورا للدكتور مجدى يعقوب العالم المصرى الكبير، والدكتور أحمد زويل عالم نوبل، بالإضافة للاعب محمد صلاح ،بجانب مجسمات لأشهر المساجد.