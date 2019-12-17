وفاة ربة منزل وابنها وإصابة نجلها الثانى فى حادث تصادم فى جرجا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى سوهاج جرجا، بين سيارة نقل ومركبة توك توك، نتج عن الحادث وفاة ربة منزل ونجلها وإصابة نجله الثانى.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة بين سيارة وتوك توك ووجود متوفين ومصاب.

وعلى الفور انتقلت قوات المرور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوقوع تصادم بين مركبة "توك توك" وسيارة نقل على الطريق الزراعى دائرة مركز جرجا بسوهاج، نتج عن الحادث وفاة ربة منزل ونجلها الطفل، كما أصيب نجلها الثانى بنزيف فى المخ، تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

وأشارت التحريات أن الجثة تخص "رباب.م.خ" 35 سنة ربة منزل، تقيم دائرة مركز البلينا، وابنها "البدري.ش.س" 5 سنوات، وإصابة ابنها "قاعود.ش.س" 5 سنوات بنزيف بالمخ.

تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.