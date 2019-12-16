ضبط عامل بحوزته 15 طربة حشيش قبل ترويجها بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من إلقاء القبض على عامل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج وبحوزته 15 طربة حشيش، بإجمالى 4 كيلو ونصف، وذلك قبل ترويجها على العملاء فى الإحتفالات بأعياد رأس السنة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بلاغا من منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عامل بممارسة أعمال تجارة المخدرات وخاصة مخدر الحشيش .

بعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنه، متلبس بالحرز والحيازة، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة.

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، والمقدم أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج، وذلك بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تبين من التحريات قيام "عادل م م ع" 52 سنة عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، وله محل إقامة أخر دائرة قسم سيدى جابر الإسكندرية بالإتجار فـى المواد المخدرة.

قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، مدعومين بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزى بسوهاج، أسفرت عن ضبطه وبحوزته "15" طربه حشيش تزن " 4 كيلو ونصف" ، دراجة بخاريه "بدون لوحات معدنية" هاتف محمول، سلاح أبيض مطواة، مبلغ 600 جنيهاً.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة البخارية للتنقل بها والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيله نشاطه، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.