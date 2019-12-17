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وزير النقل يصل ورش كوم أبوراضى ببنى سويف ضمن زيارة لتفقد المشروعات الخدمية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:57 م
وزير النقل يصل ورش كوم أبوراضى ببنى سويف ضمن زيارة لتفقد المشروعات الخدمية وزير النقل يصل ورش كوم أبوراضى ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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استقبل الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، منذ قليل وزير النقل كامل الوزير، داخل ورش كوم أبوراضى غرب مركز الواسطى لتفقد عدد من المشروعات الخدمية.

 

ومن المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ أعمال إنشاءات كوبرى "ميدان الشهداء" المديرية سابقا، وإصلاحات هبوط بلاطة كوبرى النيل العلوى بمدينة بنى سويف العاصمة، ومحور عدلى منصور بالمدخل الشمالى لمدينة بنى سويف والذى أنهت الهيئة النسبة أعمال إنشائه وتمر السيارات عليه منذ بضعة شهور ومن المنتظر افتتاحه قريبا، ثم جامعة النهضة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

 

 

يذكر أن زيارة وزير النقل للمحافظة تعد الثالثة فى عهد المحافظين السابقين والأولى منذ تولى المحافظ الجديد المسئولية.


بنى سويف

وزير النقل

مشروعات خدميه

محافظ بنى سويف

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