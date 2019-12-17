وزير النقل يزور بنى سويف لتفقد مشروعات خدمية.. اليوم

بنى سويف أيمن لطفى

يزور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، وزير النقل ويرافقه خلال الزيارة التى من المتوقع أن تشمل أعمال إنشاءات كوبرى " ميدان الشهداء" المديرية سابقا ، و إصلاحات هبوط بلاطة كوبرى النيل العلوى بمدينة بنى سويف العاصمة، ومحور عدلى منصور بالمدخل الشمالى لمدينة بنى سويف والذى انهت الهيئة النسبة أعمال إنشائه وتمر السيارات عليه منذ بضعة شهور ومن المنتظر افتتاحه قريبا.

يذكر أن زيارة وزير النقل للمحافظة تعد الثالثة فى عهد المحافظين السابقين والأولى منذ تولى المحافظ الجديد المسؤولية.