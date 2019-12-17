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وزير النقل لمسئولى ورش أبو راضى: "إيه العشش الصاج دى.. نظفوا المكان"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:14 م
وزير النقل لمسئولى ورش أبو راضى: "إيه العشش الصاج دى.. نظفوا المكان" عشش صاج داخل الورش
بنى سويف - أيمن لطفى

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أبدى المهندس كامل الوزير وزير النقل استياءه من سوء نظافة ورش كوم أبو راضى معلقا: "إيه العشش المبنية من الصاج دى"، مطالبا برفع مخلفات القمامة والأخشاب الحديد وتغطية وتأمين إحدى البيارات وتغيير لافتة المبنى.

جاء ذلك خلال تفقده ورش كوم أبو راضى برفقة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ضمن زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية.

وتجول المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، داخل ورش كوم أبو راضى غرب مركز الواسطى بالمحافظة، والمتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة، معلنا عن إمداد الورش بمعدات حديثة بالتوازى مع تطوير البنية التحتية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ أعمال إنشاءات كوبرى "ميدان الشهداء" المديرية سابقا، وإصلاحات هبوط بلاطة كوبرى النيل العلوى بمدينة بنى سويف العاصمة، ومحور عدلى منصور بالمدخل الشمالى لمدينة بنى سويف والذى أنهت الهيئة النسبة أعمال إنشائه وتمر السيارات عليه منذ بضعة شهور ومن المنتظر افتتاحه قريبا، ثم جامعة النهضة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

يذكر أن زيارة وزير النقل للمحافظة تعد الثالثة فى عهد المحافظين السابقين والأولى منذ تولى المحافظ الجديد المسئولية.

 

الوزير داخل الورش
الوزير داخل الورش

 

عشش صاج داخل الورش
عشش صاج داخل الورش

بنى سويف

وزير النقل

ورش ابو راضى

محافظ بنى سويف

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