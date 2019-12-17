صور.. اصطفاف 20 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى بميدان عابدين قبل دخولها الخدمة

كتب سيد الخلفاوى تصوير كريم عبد العزيز

شهد ميدان عابدين بالقاهرة اصطفاف 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى سينضموا لأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة، ضمن خطة تطوير أسطول الهيئة والحفاظ على البيئة والاستفادة من اكتشافات مصر الكبيرة فى الغاز الطبيعى وتقليل استغدام السولار والبنزين.

وتحتفل محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، بتسلم 20 أتوبيسا جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وهى الدفعة الثانية من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى والتى شغلتها منذ عام تقريبا، ليصل إجمالي ما تم تشغيله 30 أتوبيسا من إجمالى 121.

يحضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الإنتاج الحربى، حيث تقام الاحتفالية أمام ديوان عام المحافظة بميدان عابدين .

يذكر أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسلمت أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، منذ عام، وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.