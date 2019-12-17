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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:47 م
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وزيرة خارجية النمسا "السابقة " تدعو "الناتو " للتوقف عن معاداة روسيا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:06 م
وزيرة خارجية النمسا "السابقة " تدعو "الناتو " للتوقف عن معاداة روسيا وزيرة خارجية النمسا "السابقة " كارين كنايسل
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دعت وزيرة خارجية النمسا "السابقة " كارين كنايسل، حلف شمال الأطلنطي "ناتو" إلى وقف معاداة روسيا وتشويه صورتها.
 
وقالت كنايسل - في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء إن الوقت قد حان لحلف "الناتو" لقبول المقترحات وعدد من الطلبات المقدمة من الجانب الروسي، والتوقف عن معاداة روسيا وتشويه صورتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوريا أو جنوب شرق أوروبا.
 
وأضافت - في سياق تعقيبها على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ووصفه للحلف بأنه يعاني من حالة "الموت السريري" أن مسألة الحاجة إلى المنظمة قد أثيرت لسنوات عديدة.
 
وأشارت إلى أن التحالفات تلبي مصالح حقبة معينة، وأنه عندما تختفي، يطرح السؤال حول الحاجة إلى المنظمة.
 
وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الأسئلة تطرح في "الناتو" لسنوات عديدة، مستشهدة بالفترة من عامي 2002 إلى 2003، بداية الحرب في العراق، حيث كان "الناتو" قبل ذلك بفترة وجيزة على وشك الانهيار، لافتة إلى وجود الكثير مما أسمتها ب" التشققات " داخل حلف "الناتو" ، والتي تعمقت أكثر حاليًا.

النمسا

كارين كنايسل

روسيا

أوروبا

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