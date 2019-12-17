سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

على هامش منتدى شباب العالم بـ"مدينة السلام"..

وزيرة الهجرة تعلن عن المعسكر الـ4 لأبناء المصريين بالخارج بمشاركة اليونان وقبرص

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:03 ص
وزيرة الهجرة تعلن عن المعسكر الـ4 لأبناء المصريين بالخارج بمشاركة اليونان وقبرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الإعداد للمعسكر الرابع لأبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، بمشاركة نظرائهم من دولتي اليونان وقبرص، في إطار مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" مع الجانب اليوناني والقبرصي، والتي كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من الإسكندرية في أبريل 2018، جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن المعسكرات التى تنظمها الوزارة والمخصصة للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ تأتي لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة، والتي ستعقد في يوليو 2020، ستكون تحت عنوان: "حنعيشها مصري.. و حنِحيي جذورنا"، حيث يشارك به أبناؤنا بالخارج برفقة نظرائهم اليونانيين والقبارصة، ضمن مبادرة "إحياء الجذور" المصرية اليونانية القبرصية، والتي يجب نقل ثمارها في صورة تآخ وتعاون يجمع أبناء الثلاث دول، مشيدة بالإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع البلاد الثلاثة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على تواجد الأطفال المصريين المقيمين بدول مختلفة، بما يضمن تبادل الخبرات والثقافات، وكذا الأطفال من اليونان وقبرص، فهي بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع من مدينة السلام شرم الشيخ، ورسالة بأن مصر دولة حاضنة للثقافات، إلى جانب التأكيد على الهوية المصرية في كل دولة وإحياء الجذور مرة أخرى.

وأضافت الوزيرة، أن هذه المعسكرات التي تنظمها الوزارة أو تتعاون فيها؛ تهدف في المقام الأول إلى الترويج لمعالم مصر السياحية وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي قد يتم تداولها.

وأشارت السفيرة، إلى أنه تم تنظيم ثلاثة معسكرات لأبناء المصريين بالخارج، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام زيادة عدد المشاركين إلى 200 مشارك، وستكون أعمار المشاركين من 10 سنوات إلى 16 سنوات.



 


الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

المصريين فى الخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز

محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز

"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة