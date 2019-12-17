وزيرة الهجرة تعلن عن المعسكر الـ4 لأبناء المصريين بالخارج بمشاركة اليونان وقبرص

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الإعداد للمعسكر الرابع لأبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، بمشاركة نظرائهم من دولتي اليونان وقبرص، في إطار مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" مع الجانب اليوناني والقبرصي، والتي كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من الإسكندرية في أبريل 2018، جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن المعسكرات التى تنظمها الوزارة والمخصصة للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ تأتي لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة، والتي ستعقد في يوليو 2020، ستكون تحت عنوان: "حنعيشها مصري.. و حنِحيي جذورنا"، حيث يشارك به أبناؤنا بالخارج برفقة نظرائهم اليونانيين والقبارصة، ضمن مبادرة "إحياء الجذور" المصرية اليونانية القبرصية، والتي يجب نقل ثمارها في صورة تآخ وتعاون يجمع أبناء الثلاث دول، مشيدة بالإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع البلاد الثلاثة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على تواجد الأطفال المصريين المقيمين بدول مختلفة، بما يضمن تبادل الخبرات والثقافات، وكذا الأطفال من اليونان وقبرص، فهي بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع من مدينة السلام شرم الشيخ، ورسالة بأن مصر دولة حاضنة للثقافات، إلى جانب التأكيد على الهوية المصرية في كل دولة وإحياء الجذور مرة أخرى.

وأضافت الوزيرة، أن هذه المعسكرات التي تنظمها الوزارة أو تتعاون فيها؛ تهدف في المقام الأول إلى الترويج لمعالم مصر السياحية وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي قد يتم تداولها.

وأشارت السفيرة، إلى أنه تم تنظيم ثلاثة معسكرات لأبناء المصريين بالخارج، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام زيادة عدد المشاركين إلى 200 مشارك، وستكون أعمار المشاركين من 10 سنوات إلى 16 سنوات.