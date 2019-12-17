هل يقبل الله النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، وخصصت الفيديو للإجابة على سؤال نصه :" هل يقبل الله سبحانه وتعالى النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نعم مقبولة ولكن ينبعى أن تبادر بقضاء الفروض الفائتة فمراعاة الفرض أولى من مراعاة النفل".

وتابع عبد السميع: "ولكن إذا افترضنا أن أحد الأشخاص عليه فرض ولم يصله، وأراد أن يصلى نوافل هل تقبل منه؟.. تٌقبل بإذن الله ولكن الأولى مراعاة الفروض".