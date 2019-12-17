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هل يقبل الله النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:47 ص
هل يقبل الله النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟.. دار الإفتاء تجيب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، وخصصت الفيديو للإجابة على سؤال نصه :" هل يقبل الله سبحانه وتعالى النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نعم مقبولة ولكن ينبعى أن تبادر بقضاء الفروض الفائتة فمراعاة الفرض أولى من مراعاة النفل".

وتابع عبد السميع: "ولكن إذا افترضنا أن أحد الأشخاص عليه فرض ولم يصله، وأراد أن يصلى نوافل هل تقبل منه؟.. تٌقبل بإذن الله ولكن الأولى مراعاة الفروض".


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الافتاء

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