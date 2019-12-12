فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم طباعة آيات من القرآن وتعليقها من باب التذكير

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال: "هل يجوز طباعة آيات من القرآن وتعليقها من باب التذكير؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "ما المانع من باب الترقيق فهناك آيات لو وضعها الإنسان أمامه تذكره بالآخرة وتذكره بطاعة الله".

وتنشر دار الإفتاء المصرية، مقاطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة متكررة ترد إليها وتوضيح أحكام الشريعة.