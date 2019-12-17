هاشتاج "أوقفوا القتلة وليس_النساء! " يتصدر تويتر بتركيا بعد اعتقال 9 سيدات

إيمان حنا

تصدر هاشتاج "أوقفوا القتلة وليس_النساء! " موقع التواصل الاجتماعى تويتر بتركيا ، وذلك عقب إلقاء القبض على 9 سيدات تركيات من منازلهن بسبب انضمامهن للتظاهرة التى نظمتها المؤسسة النسوية "لاس" فى مدينة إزمير التركية، وفق صحيفة جمهوريت التركية المعارضة.

وصرحت إحدى المؤسسات الحقوقية النسائية، بنبأ إلقاء القبض على 9 من السيدات المشاركات فى تظاهرة فى مدينة إزمير التركية عبر حسابها على تويتر، وتضمن منشورهم العبارات الآتية: "تم القبض على 9 سيدات مشاركات فى الفعالية التى نظمتها مؤسسة لاس فى مدينة إزمير.. لن تستطيعوا منع السيدات من العصيان الذى هز الدنيا من أجل حياه حرة بدون خوف".

ونفذت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة عقب انتهاء فعاليات Las Tesis التى بدأت فى شيلى والمناهضة للعنف ضد المرأة، جاءت تلك الفعالية هذه المرة فى محافظة ازمير التركية، ووفقاً للمعلومات فقد تم اعتقال العديد من السيدات المشاركات فى تلك الفعالية التى شهدت نسبة مشاركة كبيرة فى أزمير.

حيث تم اعتقال 9 نساء من الشوارع والمنازل بعد انتهاء فعالية الإحتجاج الراقص فى محافظة ازمير وأن قائمة الإعتقالات كانت تتضمن 25 اسماً.