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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:49 م
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نيابة قليوب تصرح بدفن جثة عثر علية متوفيا بمسكنة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:20 م
نيابة قليوب تصرح بدفن جثة عثر علية متوفيا بمسكنة جثه - أرشيفية

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صرحت نيابة قليوب برئاسة محمد الأمبابي، بدفن جثة مسكن لقي متوفيا بمسكنة بعد عرضة علي الطب الشرعى لبيان سبب الوفاه، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 
 
البداية بتلقى قوات مركز شرطة قليوب بلاغا من الاهالى مفاده العثور على جثة مسن داخل مسكنه، على الفور انتقلت قوات المركز لمحل البلاغ و بالفحص تبين انها جثة لرجل فى العقد السادس من العمر مرتدى جميع ملابسه، ووجود الجثة فى حالة تعفن،وبإستدعاء مفتش الصحة تبين عدم وجود آثار اعتداء أو جروح بالجثة، و بعمل التحريات تبين أنه يقيم بمفرده وباستدعاء أسرته أفادت بأنه مصاب بأمراض الشيخوخة.
 
 
وتم التحفظ على الجثة باشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

 


القليوبيه

مدير امن القليوبيه

قليوب

مركز شرطه قليوب

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