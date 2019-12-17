تشريح جثة شاب لقى مصرعه بعد تناوله حبوب حفظ الغلال بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه والرمل، طلب تحريات المباحث حول مصرع شاب بعد تناول "الحبة القاتلة" داخل منزل عمه، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها وسؤال أسرته عن الواقعة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الأميرى الجامعى، بوصول المدعو "أحمد.ج.ج"، 20 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية، مصابا بتسمم أثر تناوله حبوب حفظ الغلال، على إثره توفى فى الحال.

وبسؤال والده، لم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.