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نقل عام القاهرة: شحن الأتوبيس الكهربائى ساعتين يكفى لسيره مسافة 200 كيلو متر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:35 م
نقل عام القاهرة: شحن الأتوبيس الكهربائى ساعتين يكفى لسيره مسافة 200 كيلو متر أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

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أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيس الكهربائى يسع لحوالى 100 راكب جلوساً ووقوفاً، وسيتم شحنه بجراج الهيئة ليلاً لمدة ساعتين وهى المدة الكافية للسير لمسافة 200 كم، مشيرا إلى أن الأتوبيس مكيف ويوجد به جهاز كمبيوتر لتسجيل كل أحداث رحلة السير وكاميرات لتمكين السائق من متابعة حركة الركاب داخله.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أن الأتوبيس الذى يعمل بالغاز الطبيعى تبلغ تكلفته 3 ملايين و650 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأتوبيسات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستخصص لخدمة خطين بمعدل 10 أتوبيسات لكل خط، الخط الأول (1121) والذي يبدأ مساره من عبد المنعم رياض مروراً بميدان رمسيس والعباسية حتى ميدان الحجاز بمصر الجديدة.
 
وتابع رئيس الهيئة خلال مشاركته فى احتفالية محافظة القاهرة بتشغيل الأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء وتسلمها 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز، أما الخط الثانى (1160) فسيربط بين محافظات القاهرة الكبرى بداية من شبرا الخيمة مروراً بمعهد ناصر والكيت كات وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة حتى ميدان الجيزة.
 
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال  محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحى العاشر والقطامية وشارع بورسعيد وجارى التوسع فى عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.

 


الاتوبيس الكهرباء

النقل العام

الاتوبيس الغاز

القاهرة

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