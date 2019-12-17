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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى الجمالية لحصر الخسائر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:05 ص
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى الجمالية لحصر الخسائر حريق شقة-أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الجمالية، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شقة سكنية بدائرة  القسم بدون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الجمالية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الجمالية، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
 
 

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