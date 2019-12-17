رجال الإطفاء بأستراليا يحذرون من استمرار الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة

رويترز

حذر رجال الإطفاء فى أستراليا اليوم الثلاثاء من أنهم لن يتمكنوا من احتواء بعض الحرائق المشتعلة فى البلاد فى ظل توقعات بتدهور أحوال الطقس هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة فى أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا 40 درجة مئوية غدا الأربعاء وهو ما يقل قليلا عن أعلى درجة حرارة مسجلة فى أكبر ولاية من حيث عدد السكان فى أستراليا.

وحذرت السلطات السكان بالقرب من الحرائق من احتمال انتشار النيران.

وقال روب روجرز نائب مفوض إدارة الإطفاء فى نيو ساوث ويلز للقناة التاسعة "ينبغى ألا تتملك الناس أى أوهام.. لن نسيطر على النيران بحلول الوقت الذى يتدهور فيه الطقس فى وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأضاف "يجب أن يعد الناس فى تلك المناطق أنفسهم لما قد يحدث".

ويكافح رجال الإطفاء أكثر من 120 حريقا عبر نيو ساوث ويلز بما فى ذلك حريق يمتد 60 كيلومترا شمال غربى سيدنى وتستعر بعض الحرائق منذ نوفمبر.