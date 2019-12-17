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موقف محرج للأمير وليام بسبب كيت ميدلتون بعرض Berry Royal Christmas.. فيديو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:50 م
موقف محرج للأمير وليام بسبب كيت ميدلتون بعرض Berry Royal Christmas.. فيديو موقف محرج للأمير وليام بسبب زوجته كيت ميدلتون
كتب محمد رضا

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تعرض الأمير وليام دوق كامبريدج، لموقف محرج على الهواء مباشرة، وذلك خلال مشاركته مع زوجته كيت ميدلتون فى عرض "Berry Royal Christmas"، برفقة الطاهية البريطانية الشهيرة مارى بيرى، ويبدو أن السبب فى الموقف المحرج الذى تعرض له الأمير وليام أمام الجمهور كان السبب ورائه دوقة كامبريدج نفسها.

 

خلال أحدى الجلسات الحوارية التى تبادل فيها الأمير وليام وكيت ميدلتون، الحديث مع بض المتطوعين فى الأعمال الخيرية، وهى فقرة ضمن عرض "Berry Royal Christmas"، الذى أذيع على قناة "بى بى سى 1"، مساء الاثنين، حاول دوق كامبريدج وضع يده على كتف زوجته كيت، إلا أنها بحركة مفاجئة أبعدت يده عنها، ليبدو أنها انزعجت من الأمر، إلا أن الأمير وليام، تدارك الأمر وجلس متشابك الأيدى، وواصل حديثه مع المتطوعين المشاركين فى إعداد قائمة طعام أحد الأعمال الخيرية التى يرعاها الأمير وليام وزوجته كيت، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

 

الموقف المحرج الذى شاهده الجمهور أثناء بث العرض تحول إلى موضوع للنقاش على تويتر، الأمر الذى جذب ردود فعل متباينة من المعجبين ومتابعى العائلة الملكية البريطانية، حيث قال أحدهم "لقد تحركت بسرعة"، وعلق آخر: "محرج! محرج جدا!.. كان يجب عليهم قطعها!" – فى إشارة لقطع البث أثناء هذا الموقف، وفى سؤال استنكارى للموقف المحرج، علق شخص "ما الذى حدث هنا؟".

 

ويشار إلى أن الأمير وليام، البالغ من العمر 37 عامًا، كشف خلال مشاركته وزوجته كيت ميدلتون، فى عرض "Berry Royal Christmas"، عن طلب ابنه أن تكون هدية عيد الميلاد هذا العام متعلقة باهتماماته، حيث أشار إلى أن ابنه الأمير جورج كتب رسالة له عبر فيها عن حبه لكرة القدم والرسم.

موقف محرج للأمير وليام بسبب زوجته كيت ميدلتون
موقف محرج للأمير وليام بسبب زوجته كيت ميدلتون

 

وشارك دوق كامبريدج هذه المعلومات أثناء زيارته لـ"The Passage"فى وسط لندن، وهى مؤسسة خيرية للأشخاص بلا مأوى، والأمير وليام هو الراعى لتلك المؤسسة التى يزورها مرارًا طوال حياته، وقال الأمير وليام، متحدثًا عن ابنه، "لقد كتب جورج قائمته بالفعل لعيد الميلاد.. إنه يحب رسمه، وهو رسام جيد جدًا"، مضيفًا "قد نعطيه شيئًا له علاقة بالرسم أو كرة القدم، لأنه يحب كرة القدم كذلك".

 

وعندما تساءلت امرأة فى الملجأ عما إذا كان السبب فى ذلك هو أن وليام نفسه كان من محبى الرياضة، كشف دوق كامبريدج، وهو رئيس اتحاد كرة القدم ومن عشاق فريق أستون فيلا، عن دعم ابنه لفريق تشيلسى، وأضاف مازحًا: "أحاول ألا أكون متحيزًا للغاية، قلت إنك تستطيع دعم أى شخص سوى تشيلسى، لذا فهو بطبيعة الحال يدعم تشيلسى"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كيت ميدلتون تبعد يد الأمير وليام عنها
كيت ميدلتون تبعد يد الأمير وليام عنها

 


الامير وليام

كيت ميدلتون

الامير جورج

Berry Royal Christmas

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احتفالات عيد الميلاد

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