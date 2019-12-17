منتدى شباب العالم يوصى بإطلاق مبادرة أفريقيا للتحول الرقمى

كتب عامر مصطفى

رحبت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بحضور منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أنهم يتواجدون فى مدينة السلام على أرض سيناء الحبيبة، للمنتدى الذى خرج بمجهودات الألاف من الشباب الذين علموا ليل نهار لإخراجه بشكل جيد.

وأضافت خلال فعاليات ختام المنتدى، أن الأفكار المضيئة تضيف لشعاره إلى جانب السلام معنى جديد وحقيقى وهو الإنسانية، لتسرد التوصيات الخاصة بالمنتدى منها:" الدعوة للإطلاق مبادرة وطنية لمكافحة القرصنة الرقمية، وكذلك إطلاق مبادرة أفريقيا للتحول الرقمى، وكذلك الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقيا لمكافحة القرصنة الرقيمة.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.