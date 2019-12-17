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مكافحة المخدرات بشرق الدلتا تضبط تشكيلا عصابيا بحوزته 6 آلاف قرص مخدر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:01 م
مكافحة المخدرات بشرق الدلتا تضبط تشكيلا عصابيا بحوزته 6 آلاف قرص مخدر أقراص مخدرة -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لحيازته 6000 من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

 

وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام "أحمد ح ر" 29 سنة مقيم مركز المنصورة، و"إبراهيم إ م" 39 سنة مقيم مركز المنصورة، و"تامر م ع" 36 سنة مقيم مركز المنصورة و"على ص ع" 33 سنة عاطل مقيم أول المحلة، بالاتجار فى العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم بالمنصورة، وبعد اتخاذ الإجراءت القانونية، بالتنسيق مع الأمن العام بالدقهلية، ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبطهم، وبحوزتهم 500 قرص من عقار التامول، و1000 قرص ترامادول أحمر ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم لنيابة مركز المنصورة.


الشرقية

الادارة العامة للمخدرات

عقاقير مخدرة

التامول

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