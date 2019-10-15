السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل تاجر فى المخدرات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عامل سندويتشات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى بيومي، وعضوية المستشارين أحمد فيصل العربي، وسامى السيد لاشين ، وسكرتارية سامى سمير

تعود أحداث القضية رقم 8088 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، ليوم 2 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بضبط "أحمد م ع ال" 33 سنة، عامل سندويتشات، مقيم بقرية بنايوس بالزقازيق، بحوزته كميات من "الهيريون" و"الحشيش" و6 أقراص لعقار "الكلونازيبام" و15 قرص لعقار "البتروهيكسول" المخدر.

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالهت لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.