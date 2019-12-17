مقتل 14 عاملا ومحاصرة اثنين فى انفجار بمنجم للفحم جنوب غربى الصين

لقى 14 عاملا مصرعهم وحوصر اثنان آخران تحت الأرض إثر وقوع انفجار بمنجم للفحم فى مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الحادث وقع حوالي الساعة 1:30 صباح اليوم /الثلاثاء/ (بتوقيت بكين) في منجم "قوانغلونغ" للفحم في محافظة آنلونغ، حينما كان هناك 23 عاملا يعملون تحت الأرض، حيث تم إنقاذ سبعة عمال، بينما تأكدت وفاة 14 عاملا، ولا يزال اثنان آخران محاصرين.
وأشارت السلطات إلى أنه تم تفعيل الاستجابة الطارئة، فيما تجري حاليا أعمال الإنقاذ والتحقيق بشأن الحادث وملابساته.
مقتل 14 عاملا ومحاصرة اثنين فى انفجار بمنجم للفحم جنوب غربى الصينالثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:54 ص
انفجار منجم بالصين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 14 عاملا مصرعهم وحوصر اثنان آخران تحت الأرض إثر وقوع انفجار بمنجم للفحم فى مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مصرع 15 شخصا وإصابة 9 آخرين فى انفجار بمنجم فحم شمالى الصينالثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 08:13 ص
إصابة شخصين فى انفجار بمنجم شرقى ألمانياالجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:00 م
ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم للفحم جنوب غربى الصين إلى 7 قتلىالجمعة، 02 أغسطس 2019 09:40 م
مصرع 4 أشخاص فى انفجار بمنجم للفحم جنوب غرب الصينالخميس، 01 أغسطس 2019 10:05 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة