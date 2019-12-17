مقتل جندى هندى فى إطلاق نار باكستانى بإقليم "كشمير"

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لقى جندى هندى حتفه إثر إطلاق نار فى قطاع (جوريز) بالشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "دي دي نيوز" الهندية اليوم الثلاثاء أن القوات الباسكتانية قامت بإطلاق النار بواسطة أسلحة صغيرة وقذائف هاون؛ الأمر الذي دفع القوات الهندية إلى الرد.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".