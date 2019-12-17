مصرع وإصابه 2 أثناء تطهير مطبق صرف بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر باختناق شديد، أثناء قيامهما بتطهير مطبق صرف صحى بقرية العامرية مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصاب لمستشفى المحلة العام، وإخطار الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل الجثة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بسقوط عاملين فى مطبق صرف صحى بقرية العامرية، انتقلت الاسعاف لمكان البلاغ وتم إخراجهما وتبين وفاة أحدهما وإصابه الثانى باختناق شديد، تم نقل المصاب لمستشفى المحلة العام والجثة لمشرحة المستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.