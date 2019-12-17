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مباحث الغربية تنجح فى إعادة سيارة بعد سرقتها بـ 72 ساعة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:25 ص
مباحث الغربية تنجح فى إعادة سيارة بعد سرقتها بـ 72 ساعة سرقة سيارة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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نجح ضباط البحث الجنائى بقسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، فى إعادة سيارة مسروقة لمالكها بعد سرقتها بـ 72 ساعة من أول طريق المعاهدة بدائرة القسم.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسرقة سيارة ملاكى ماركة أفيو ملك المدعو "محمد. م" مقيم أول طريق المعاهدة دائرة قسم أول طنطا.

 

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس المباحث، والنقباء سمير البحيرى وأحمد حبيب معاونى المباحث، إلى مكان الواقعة، وتم فحص الكاميرات بالمنطقة وخط سير السيارة، وتم تحديد مرتكب الواقعة وضبط السيارة المسروقة وإعادتها لمالكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


مباحث الغربية

قسم أول طنطا

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الغربية

مدير امن الغربية

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