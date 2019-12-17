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مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: حريصون على نقل التكنولوجيات المتطورة لمصر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:30 م
مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: حريصون على نقل التكنولوجيات المتطورة لمصر جانب من الزيارة
كتب إسلام سعيد

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قام لى يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بزيارة ميدانية لمعرض "كريتيف ايجيبت " تفقد خلالها كافة  أجندة  المعرض والتى تضم  منتجات الحرف التراثية والصناعات اليدوية المصرية العريقة لأكثر من 35 تجمعا حرفيا و 64 شركة وما يزيد عن  100 عارض من مختلف محافظات الجمهورية ، كما تفقد يونج مقر "كريتيف هب ايجيبت" حيث تم استعراض الخدمات المقدمة لرواد الأعمال والصناعات الناشئة فى مجالات الابتكار والإبداع، وقد رافق يونج خلال تفقده للمعرض كل من المهندس أحمد طه مساعد أول  وزير التجارة والصناعة  والدكتور عمرو طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة .
 
وذلك فى إطار زيارته الحالية لمصر للمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم بدورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ. 
 
وأكد يونج حرص المنظمة على توسيع أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية ، مشيرا إلى أن المنظمة تنفذ استراتيجية للعمل فى مصر ترتكز على تعزيز النمو الصناعى وخلق فرص العمل للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. 
 
وقال إن المنظمة تدعم جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ كافة المشروعات التنموية  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل،  مشيرا الى ان المنظمة تعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية.
 
وأضاف أن المنظمة تسهم في تنمية القطاعات الإستراتيجية بالاقتصاد المصرى وتوفر الخبرات التقنية وبرامج بناء القدرات لتعزيز جهود التنمية المستدامة بالاقتصاد المصرى، مشيراً إلى ان المنظمة تنفذ حاليا العديد من مبادرات التعاون في مصر في مجالات التصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة و الصناعات الخضراء والصناعات الزراعية والمنسوجات ومشروعات تنمية سلاسل القيمة.
 
وأشار يونج إلى حرص المنظمة على نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات  والبرامج التدريبية لمشروعات ريادة الاعمال الخاصة بالمرأة والشباب الى جانب العمل على تعزيز منظومة الاقتصاد الدائرى وتشجيع مشروعات الابتكار والتحديث لخلق  قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصرى، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن هناك فرصة كبيرة  لمنتجات معرض كرييتف ايجيبت  للنفاذ لمختلف الاسواق العالمية خاصة وانها تعكس الحضارة  والثقافة المصرية العريقة والتى تحظى بقبول عالمى كبير.
 
ومن جانبه أشار المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المنظمات الدولية وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للاستفادة من خبرات وامكانيات المنظمة فى تطوير الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن مشروع "كريتيف إيجيبت" يعد أحد المشروعات الكبرى التى تستهدف تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية وفتح اسواق جديدة  لها بالأسواق العالمية . 
 
وبدوره قال الدكتورعمرو طة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن مشروع "كريتيف إيجيبت" يضم منتجات لأكثر من 100 حرفي متميز ملتزم بمعايير الجودة والتسعير مشيراً إلى أن مساحة المعرض تبلغ 900 متر مربع منها 300 متر لمشروع " كريتيف هب ايجيبت". 
 
وأضاف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن مشروع "كريتيف هب إيجيبت" يستهدف تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وقطاع الصناعة المصري فضلاً عن نشر الوعي بالأهمية الإستراتيجية  للصناعات القائمة على التصميم والإبداع من خلال برامج بناء القدرات الفنية، وإدارة الأعمال، وورش التصميم وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى توفير معدات وماكينات لتصنيع النماذج الأولية، والتشبيك بين رواد الأعمال والقطاع الصناعي المصري.

اليونيدو

الحرف اليدوية

السلع التراثية

تحديث الصناعة

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